Karabük'te kanatları ipe dolanarak çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
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Karabük'te kanatları ipe dolanarak çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

Karabük'te kanatları ipe dolanarak çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın çatısında kanatları ipe takılan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın çatısında kanatları ipe takılan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezinde ebabilin bir apartmanın çatı kısmında ipe dolanarak mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Kanatlarına dolanan ipi çıkaran itfaiye eri, daha sonra kuşu serbest bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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