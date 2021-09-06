Karabük'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idarecileri ve personelleri kan bağışında bulundu.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idarecileri ve personelleri kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığı ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Stadyum Genç Ofis'te gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kan bağışı alındı.

Bir damla kanın bir hayat kurtardığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Ne zaman kan ihtiyacı olsa her zaman kan vermeye hazırız. Kan bağışında bulunalım, kan bağışını önerelim. Pandemi ya da yakın zamanda hepimizi üzen afetler bize dayanışmanın ve hazırlıklı olmanın önemini hatırlattı. İl müdürlüğümüz idarecileri ve personelleri de önce insan diyerek kan bağışına büyük ilgi gösterdi. Personellerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu