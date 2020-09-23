Karabük'te kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Karabük'te tünelden geçtiği sırada kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'te tünelden geçtiği sırada kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine bisikletle giden Mehmet Özdemir'e (67), Cildikısık Tüneli'nden geçtiği sırada arkasından gelen Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özdemir, buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Özdemir, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler