Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
O. T. (53) idaresindeki 06 LMA 46 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda E.S. yönetimindeki 78 SG 883 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki E.M.M. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.