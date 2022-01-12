Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

O. T. (53) idaresindeki 06 LMA 46 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda E.S. yönetimindeki 78 SG 883 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki E.M.M. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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