Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Safranbolu'ya giden Abdurrahman Tutuş yönetimindeki 09 L 0776 plakalı kamyonet ile Mahmut Diğeroğlu'nun kullandığı 78 AV 239 plakalı otomobil, Bulak Kavşağında çarpıştı.

Kazada, refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkartıldı.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü önce bir özel hastaneye, daha sonrada Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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