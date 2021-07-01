Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

N.Ö'nün kullandığı 41 KL 276 plakalı kamyonet ile A.Y. yönetimindeki 78 SB 693 plakalı motosiklet, Karabük-Kastamonu yolu Musalla Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Ağır yaralanan A.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan N.Ö. ise polis ekiplerinin takibi sonucu Bostanbükü mevkisinde yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu