Karabük'te kamyonetin çarptığı park halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi - Haberler

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Karabük'te kamyonetin çarptığı park halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te kamyonetin çarptığı park halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi

Karabük'te kamyonetin çarptığı park halindeki motosiklet, sürücüsünün üzerine devrildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te kamyonetin çarptığı park halindeki motosiklet, sürücüsünün üzerine devrildi.

Gökalp Caddesi'nde ilerleyen, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, park halindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet, yanında duran sürücüsü M.H.F'nin üzerine devrildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Kamyonet, Karabük, Güncel, Haberler

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