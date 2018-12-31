Karabük'te Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Karabük'te kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul'a giden Ali K. (49) yönetimindeki 55 K 1293 plakalı kamyonet, Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonetteki Emine Kaya (50), Hamide Taşdemir (41), Seyit Ahmet Taşdemir (39) ve Hacer Taşdemir (68) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA