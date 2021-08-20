Karabük'te kamyona çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Karabük-Ankara kara yolunun Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, kamyona arkadan çarptı.
Kazada minibüste bulunan Gürcistan uyruklu Makvala Jomıdava (56), Tsıala Sharashıdze (50), Mındıa Jabnıdze (37), Eldar Guofguadze (35), Dınari Jamidava (33), Ramın Tavdgırıdze (31) ve Marıamı Katamadze (25) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu