Karabük'te kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin - Haberler
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Karabük'te kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin

AA, Ahmet Özler - Güncel
Karabük'te kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin

Karabük Valiliği, kötü hava şartları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele 2 gün izin verildiğini duyurdu.

Karabük Valiliği, kötü hava şartları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele 2 gün izin verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin bugün ve 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılmasına karar verildiğini bildirdi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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