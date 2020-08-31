Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkışı yasaklandı
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Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkışı yasaklandı

Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkışı yasaklandıKARABÜK İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı.

31.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:14

Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkışı yasaklandı

KARABÜK İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu virüsle mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin il dışına çıkmamalarına, il dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına, dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 gün evde karantinada kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına karar verildi.

Karabük İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunca alınan kararlar şu şekilde;

"İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle İdari izinde olan tüm personellerin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına çıkmamalarına, İl dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına, dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına; Yazılı onay almadan il dışına çıkan personele ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyide uygulanmasına, ayrıca kurumları tarafından disiplin soruşturması açılmasına, ikamet adreslerine dönüşlerinde ise kişinin en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmasına (bu sürenin yine kişinin yıllık izninden düşülmesine), hastalık bulgusu gösteren personelin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasına ve belirtisi bulunmayan personelin iş başı yapmasına, İl dışına çıkan kurum amirlerinin il dışından dönüşlerinde 7 (yedi) gün evde karantinada kalıp kalmayacakları hususunda Vali ve Kaymakamlarımızın karar vermesine, kurumlarda çalışan ve yaptığı görevi bir başkasının üstlenmesinin zor olduğu kritik görevdeki personellerin il dışından dönüşlerinde 7 (yedi) gün karantinada kalıp kalmamalarına ise kurum amirlerinin karar vermesi" kararı alındı.

SAĞLIK PERSONELİN BU UYGULAMADAN MUAF TUTULACAK

Sağlık personelinin uygulamadan muaf tutulacağı belirtilen kararda

"Pandemi sürecinde hastalıkla mücadelede hizmette herhangi bir aksama olmaması için sağlık personelinin bu uygulamadan muaf tutulmasına, hastalık ya da hasta refakati nedeniyle günübirlik il dışına çıkmak zorunda kalan personelin (durumlarını belgelendirmek kaydıyla) ve kurumları tarafından günübirlik il dışına görevlendirme yapılan personel ile bu Hıfzıssıhha Kurul Kararının yayınlandığı tarihten önce il dışına çıkmış olan personelin İl'e geri dönüşlerinde bu uygulamadan muaf tutulmasına, uygulamadan muaf tutulan tüm personellerin işyerlerine döndüklerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına azami özen göstermelerine ve hastalık belirtisi hissettiklerinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarına, alınan bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkışı yasaklandı

Kaynak: DHA

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