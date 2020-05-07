Karabük'te Kahyalar köyüne ulaşım sağlanan yan yollar kapatıldı

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü muhtarı Tuncay Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yabancı araçların köy yolunu çok fazla kullandığı gerekçesiyle 4 yan yolunu ağaç ve harfiyatla kapatıldığını bildirdi.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü muhtarı Tuncay Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yabancı araçların köy yolunu çok fazla kullandığı gerekçesiyle 4 yan yolunu ağaç ve harfiyatla kapatıldığını bildirdi.

Coşkun, yaptığı açıklamada, köyün yan yollarının çok fazla kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Köye giriş çıkışları kontrol altına almak için ana giriş hariç yan yolları kapattıklarını belirten Coşkun, "Geçişi engellemek için toplamda 4 yerde yolu kapattık. Bazı yerlere ağaç koyduk bazı yerlere harfiyat yıktırdık. Köye kimin geldiği kimin gittiği belli olmuyor. Bu nedenle böyle bir tedbir aldık. Köylülerimizin ana yolu kullanmalarını rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA