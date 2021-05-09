Karabük'te kadın polislerden Anneler Günü ziyareti

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, Anneler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, Anneler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Aralık ayında hayatını kaybeden mahalle bekçisi Kemal İnam'ın eşi Makbule İnam'ı ve Kapullu Mahallesinde ikamet eden bir aileyi ziyaret eden ekipler, annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kadın polisler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un selamlarını ve kutlama dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu