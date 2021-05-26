Karabük'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye ceza kesildi
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Karabük'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye ceza kesildi

Karabük'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu ilçesinde yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar sırasında yaklaşık 3 kilogram ağırlığında salep bitkisi kökü ele geçirildi.

Salep soğanlarını Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü personeline teslim eden ekipler, salep toplayan 1 kişiye ilgili yasa gereğince cezai yaptırım uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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