Karabük'te kaçak kazı yapan 4 zanlıya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi
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Karabük'te kaçak kazı yapan 4 zanlıya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi

Karabük'te kaçak kazı yapan 4 zanlıya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan biri kadın 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan biri kadın 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köyde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, biri kadın 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan çok sayıda muhtelif kazı malzemesine el konuldu.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan zanlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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