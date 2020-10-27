Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

27.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:26
Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal kesiminde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Ö, K.M, E.D. ve S.K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan jeneratör, delici-kırıcı matkap, baretler, motorlu makara, su tahliye dalgıcı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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