Karabük'te kaçak içki operasyonu

21.10.2019 17:58

Karabük'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda S.K. ve B.K. isimli şahısları yakaladı.

Şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 99 şişe kaçak içki, 4 kuru sıkı tabanca ve 27 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA