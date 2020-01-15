Karabük'te kaçak avlanmaya 58 bin lira ceza

15.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:04

Karabük'te kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 19 kişiye 58 bin lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karabük Şubesi av koruma timleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve avlaklarda kaçak avlanan 19 kişiyi suçüstü yakaladı.



Av tüfeklerine el konulan kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 58 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA