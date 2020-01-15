Karabük'te kaçak avlanmaya 58 bin lira ceza
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Karabük'te kaçak avlanmaya 58 bin lira ceza

Karabük'te kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 19 kişiye 58 bin lira ceza verildi.

15.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:04
Karabük'te kaçak avlanmaya 58 bin lira ceza

'te kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 19 kişiye 58 bin lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Karabük Şubesi av koruma timleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve avlaklarda kaçak avlanan 19 kişiyi suçüstü yakaladı.


Av tüfeklerine el konulan kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 58 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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