Karabük'te kaçak avlanan 4 kişiye para cezası verildi
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Karabük'te kaçak avlanan 4 kişiye para cezası verildi

Karabük'te kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye 6 bin lira ceza uygulandı.

19.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:16
Karabük'te kaçak avlanan 4 kişiye para cezası verildi

'te kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye 6 bin lira ceza uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Karabük Şubesi Av Koruma ile Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eflani devlet avlağında kaçak avlanan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Av tüfeklerine el konulan kaçak avcılara, "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 6 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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