Karabük'te kaçak avlanan 4 kişiye para cezası verildi
Karabük'te kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye 6 bin lira ceza uygulandı.
Karabük'te kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye 6 bin lira ceza uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karabük Şubesi Av Koruma ile Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eflani devlet avlağında kaçak avlanan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Av tüfeklerine el konulan kaçak avcılara, "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 6 bin lira ceza uygulandı.