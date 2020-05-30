Karabük'te kaçak avcılıkla mücadele sürüyor
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmaya karşı denetimlerine devam ediyor.
30.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:16
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmaya karşı denetimlerine devam ediyor.
Ekiplerin sorumluluk alanlarında sürdürdüğü doğa koruma kontrol çalışmaları sırasında 2 kişiye "Kara Avcılığı Kanunu"nca idari işlem uygulandı.
Çalışma kapsamında 2 otomatik tüfeğe de el konularak tüfeklerin mülkiyeti kamuya geçirildi.
Kaynak: AA