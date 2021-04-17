Karabük'te kaçak avcılık yapan 2 kişiye 5 bin lira ceza uygulandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişiye 5 bin lira idari para cezası verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişiye 5 bin lira idari para cezası verildi.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerin Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki kontrolleri sırasında kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 5 bin lira idari para cezası uygulandı, bir otomatik tüfeğe el konuldu.

Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu