Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza

20.02.2020 00:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:41

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karabük Şubesi Av Koruma ekipleri, avcıların kullandığı tüfeklere el koydu. Kaçak avlanan 4 avcıya 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA