Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza
Haberler » Güncel » Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza - Haber

Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.

20.02.2020 00:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:41
Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza

'ün ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken  yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanan 4 kişi ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karabük Şubesi Av Koruma ekipleri, avcıların kullandığı tüfeklere el koydu. Kaçak avlanan 4 avcıya 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 6 bin TL ceza kesildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler