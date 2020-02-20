Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karabük Şubesi Av Koruma ekipleri, avcıların kullandığı tüfeklere el koydu. Kaçak avlanan 4 avcıya 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 6 bin TL ceza kesildi.