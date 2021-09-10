Karabük'te kablo hırsızlığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Karabük'te kablo hırsızlığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te kablo hırsızlığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı bir köyde yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla hırsızlık şüphelisi K.K'yi (47) yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 10 çuval kablo, bir çuval yanmış kablo, bir çuval çelik tel, bir çuval beton direk demiri, bir ruhsatsız tek kırma tüfek, 14 tüfek fişeği, bir kurusıkı tabanca ve 14 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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