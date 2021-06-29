Karabük'te kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Karabük'te kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Karabük'te kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, kablo hırsızlığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, kablo hırsızlığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı gerekçesiyle 3 şüpheli ile hırsızlık malını satın alan 2 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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