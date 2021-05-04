Karabük'te jandarmanın "sıcak yüzü" yürekleri ısıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te jandarmanın "sıcak yüzü" yürekleri ısıtıyor

Karabük'te jandarmanın 'sıcak yüzü' yürekleri ısıtıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te, vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre görev yapan jandarma ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşarak devletin şefkat elini uzatıyor.

Karabük'te, vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre görev yapan jandarma ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşarak devletin şefkat elini uzatıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" döneminde de özellikle kırsalda yaşayan engelli, yardıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muhtarlıklar aracılığıyla ya da doğrudan iletilen her türlü ihtiyacı temin eden ekipler, tek başına yaşayan kişilere de ziyarete bulunarak onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Sokak hayvanlarını da unutmayan jandarma ekipleri, beslenme desteği sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük'te jandarmanın "sıcak yüzü" yürekleri ısıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:04:21. #1.16#

title