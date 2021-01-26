Karabük'te jandarmanın bitkin halde bulduğu kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı

Karabük'te jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kayı köyü yakınlarında devriye faaliyeti yaptığı sırada yol kenarında bitkin halde kulaklı orman baykuşu gördü.

Kış koşulları nedeniyle aç kaldığı için bitkin düşen ve uçamadığı anlaşılan baykuş, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Baykuş, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler