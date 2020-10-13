Karabük'te izinsiz salyangoz toplayan 5 kişi yakalandı
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Karabük'te izinsiz salyangoz toplayan 5 kişi yakalandı

13.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:52
Karabük'te izinsiz salyangoz toplayan 5 kişi yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişi yakalandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesi sınırları içerisinde 5 kişinin izin belgesi olmadan salyangoz topladığını tespit etti.

Ekipler, el koydukları salyangozları doğaya bıraktı.

Yakalanan 5 kişiye ise ilgili kanun maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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