Karabük'te izinsiz salyangoz toplayan 5 kişi yakalandı
13.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:52
Karabük'ün Yenice ilçesinde, izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişi yakalandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesi sınırları içerisinde 5 kişinin izin belgesi olmadan salyangoz topladığını tespit etti.
Ekipler, el koydukları salyangozları doğaya bıraktı.
Yakalanan 5 kişiye ise ilgili kanun maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler