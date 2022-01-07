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Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Eflani ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Karacapınar köyünde izinsiz kazı yapıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde dedektör ve kumandası, 5 metre uzunluğunda kablo düzenekli yılan kamera, kamera düzenekli uzaktan kumandalı araba ve kumandası, kazma ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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