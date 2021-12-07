Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bürnük köyünün kırsal kesiminde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan gradyometre, endoskopik kamera ve kazmaya da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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