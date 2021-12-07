Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bürnük köyünün kırsal kesiminde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan gradyometre, endoskopik kamera ve kazmaya da el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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