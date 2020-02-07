Karabük'te iyi tarım uygulamaları çalışmaları devam ediyor
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Karabük'te iyi tarım uygulamaları çalışmaları devam ediyor

Karabük'te, "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" projesi hayata geçirilecek.

07.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:56
Karabük'te iyi tarım uygulamaları çalışmaları devam ediyor

'te, "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" projesi hayata geçirilecek.

Projenin sözleşmesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin ile Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz arasında imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle, kentte kullanılmayan tarım arazilerinin modern tarım teknikleriyle kullanılabilir hale getirilerek, kırsalda kadın ve genç istihdamını artırılması amaçlanıyor.

Projenin toplam bütçesinin, 1 milyon 895 bin 827 lira olduğu ve 1 milyon 706 bin 245 lira hibe desteği alınacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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