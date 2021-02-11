İtfaiyeden araç yangını tatbikatı ve eğitimi
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İtfaiyeden araç yangını tatbikatı ve eğitimi

11.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:49

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentteki taksi ve toplu taşıma sürücülerinin de katıldığı araç yangını tatbikatı yaptı.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentteki taksi ve toplu taşıma sürücülerinin de katıldığı araç yangını tatbikatı yaptı.

İtfaiye Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen trafik kazası sonrası motor kısmından alev alan araca müdahale edildi.

Araç, itfaiye ekipleri ve sürücüler tarafından özel kimyasallar ile yangın tüpleri kullanılarak kısa sürede söndürüldü.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin her daim hazır olması için bu tür tatbikatları periyodik aralıklarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür araç yangınlarının çok hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Vergili, "Bizim ekiplerimiz olay yerine gidene kadar sürtücülerin kendi ya da başka araca müdahale etmesi çok önemli. Her araçta yangın tüpü var. Bunu yaparken sürücülerimizin yara almasını istemiyoruz. Bu nedenle bir itfaiyeci gibi kendilerini yetiştiriyoruz. Kendilerine eğitimler veriyoruz. Yaptığımız tatbikatlara katılmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

İtfaiyeden araç yangını tatbikatı ve eğitimi
İtfaiyeden araç yangını tatbikatı ve eğitimi
İtfaiyeden araç yangını tatbikatı ve eğitimi
İtfaiyeden araç yangını tatbikatı ve eğitimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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