Karabük'te işyeri kumarhaneye çevrildi, 4 kişi suçüstü yakalandı
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Karabük'te işyeri kumarhaneye çevrildi, 4 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabük'te işyeri kumarhaneye çevrildi, 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'te düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 5 bin 344 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 5 bin 344 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir iş yerinin kumar oynanmak için hazırlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye bin 336 TL olmak üzere 5 bin 344 TL para cezası kesildi.

Öte yandan kumar oynadığı tespit edilemeyen 5 kişinin daha bulunduğu mekandaki 9 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 8 bin 100 TL para cezası kesildi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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