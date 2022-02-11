Karabük'te istinat duvarından düşen kişi yaralandı
AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te istinat duvarından düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te istinat duvarından düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Bayır Mahallesi Kartaltepe Caddesi'nde istinat duvarının üstünde yıkılan eve ait malzemeleri atarken dengesini kaybeden Şaban A. (46) kaldırıma düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Orhan Kuzu - Güncel