Karabük'te işe gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan kişi aranıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma yürütülüyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Karaören köyünde ikamet eden Hüseyin Zeren (30), dün sabah saatlerinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Doğancılar'da çalıştığı fabrikaya gitmek için evden çıktı.

Zeren'den haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ve gönüllülerince Zeren'i bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla Zeren'in gidebileceği yerlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karabük ve Bartın jandarma komutanlıklarına ait "Şimşek" ve "Pati" isimli arama köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları drone desteğiyle yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu