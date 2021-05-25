Karabük'te işe gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan genç aranıyor
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Karabük'te işe gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan genç aranıyor

Karabük'te işe gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan genç aranıyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaören köyünde ikamet eden Hüseyin Zeren (30), sabah saatlerinde evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Doğancılar'da çalıştığı fabrikaya gitmek için evden çıktı.

Zeren'den haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Zeren'i bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla Zeren'in gidebileceği yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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