Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı
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Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı

Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı bir mahallede iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olaya karıştığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Çalınan su motoru ile 300 kilo hurda demir, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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