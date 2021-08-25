Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Belenköy TOKİ Konutları önünde bulunan bir iş yerinden para ve 50 karton sigara çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarından yola çıkan ekipler, şüpheli H.M. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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