Karabük'te İş Yeri Yangını

Karabük'te evcil hayvan satılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zonguldak Caddesi'nde 6 katlı bir binanın giriş katında pet-shop olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri binanın diğer katlarına sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara ve bazı kuşların telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.