Karabük'te iş kazası: 1 ölü

KARABÜK (İHA) - Karabük'te bir haddehanede çalışan işçi üzerine demir düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir haddehanede meydana geldi. 19 yaşındaki Sinan Oğuz, henüz belirlenemeyen nedenle üzerine düşen demirlerin altında kaldı. Demirin altında sıkışarak ağır yaralanan Oğuz'u gören arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulansla hastaneye gelen Oğuz'un arkadaşlarının "Dayan" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Genç işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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