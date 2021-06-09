Karabük'te inşaattan demir direk çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
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Karabük'te inşaattan demir direk çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Karabük'te inşaattan demir direk çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te, inşaattan 130 teleskopik demir direk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karabük'te, inşaattan 130 teleskopik demir direk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir inşaattan 130 teleskopik özellikte demir direğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından olayı E.Y ve H.T'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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