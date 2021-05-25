Karabük'te inşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Karabük'te yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.
Karabük'te yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.
100. Yıl Mahallesi 1009. Cadde'de arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Ramazan Başkaya (10), yapımı devam eden inşaata saklandığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu