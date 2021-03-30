Karabük'te inşaat düşen iki işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te inşaat düşen iki işçi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te inşaat düşen iki işçi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Bostanbükü Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın 3. katında çalışan Muhammed İ. (22), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden başka bir inşaatta çalışan Mehmet T. (22), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Merve Dizdar Murat Dalkılıç
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te inşaat düşen iki işçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:25:44. #1.16#
title