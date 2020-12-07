Karabük'te immün plazma bağışları Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde yapılabilecek
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Karabük'te immün plazma bağışları Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde yapılabilecek

07.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:10
Karabük'te immün plazma bağışları Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde yapılabilecek

Karabük'te immün plazma bağışlarının Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde yapılabileceği bildirildi.

Karabük'te immün plazma bağışlarının Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde yapılabileceği bildirildi.

Türk Kızılay Karabük Şubesinden yapılan açıklamada, pandemi sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede önemli bir işleve sahip olan immün plazma bağışlarının Türk Kızılay aracılığıyla sağlandığı hatırlatıldı.

Tüm Kızılay kan merkezlerinin yeterli donanıma sahip olmadığından plazma bağışı için hastaların İzmit veya diğer büyükşehirlere yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Plazma bağışlarınızı artık Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezimizde yapabilirsiniz. Türk Kızılay Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezimize kurulumu yapılan cihazla immün plazma bağışlarınız yarından itibaren Kızılay İşhanı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezimizde de alınacak ve hastalara ulaştırılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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