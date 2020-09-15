Karabük'te "İlköğretim Haftası" kutlandı Karabük'te, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Karabük'te, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, şube müdürleri ile bazı okul müdürleri katıldı. İl Müdürü Akbaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Akbaş, yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında okullarda mart ayından bugüne yüz yüze eğitim yapılamadığını söyledi.

Ancak eğitim-öğretim toplumun her kesimini ilgilendirdiğinden Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda çok hızlı bir refleks gösterdiğini, geliştirdiği ve sürece de hızlıca uyarladığı Eğitim Bilişim Ağının (EBA) etkin bir uzaktan eğitim platformu olarak tüm dünyaya model olduğunu ifade eden Akbaş, "Bu yıl da eğitim-öğretim yılımıza bildiğiniz gibi 31 Ağustos'tan itibaren 3 haftalık telafi eğitimi süreci ile daha güçlenmiş bir uzaktan eğitim modeliyle, yine EBA ile başladık fakat süreç içinde okullarımızı da gerekli tedbirleri hayata geçirmek suretiyle öğrencilerimizin yüz yüze eğitime başlamasına uygun hale getirdik. Bakanlık yetkililerimiz Bilim Kurulunun aldığı tavsiyeler doğrultusunda virüsten korunma önlemleri ile ilgili uygulama kılavuzları geliştirerek bizlere gönderdi. Bizler de büyük bir titizlikle uyguladık. Bu kapsamda da tüm okullarımızı öğrencilerimizle buluşma noktasına getirdik. Eğitim 'Güçlü Yarınlar' için elimizdeki en büyük sermayedir. Bakanımızın ifadeleriyle '21. yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi ve gelişimi beraberinde getirdiğine şahit olmaktayız' salgının bizimle tanıştırdığı uzaktan eğitim belki ileride yüz yüze eğitimi

tamamlayacak; teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda çocuklarımız farklı eğitim modelleriyle de tanışabilecektir. Birinci sınıflarımız ve ana sınıflarımız önümüzdeki hafta haftanın belirli günlerinde okula gelecek ve öğretmenlerinden yüz yüze eğitim alacaklar" dedi.

Duruma göre kademeli olarak diğer sınıflarda da yüz yüze eğitimin başlatılacağını aktaran Akbaş, "Bu süreçte uzaktan eğitimde aksamalar olmaması için Bakanlığımız bizden okullarımızda EBA destek noktalarını oluşturmamızı istedi. Tüm okullarımızda bilgisayar ve hızlı internet ile EBA destek noktalarımızı oluşturduk. Yani evinde bilgisayarı olmayan ya da interneti olmayan öğrencilerimiz için bu imkan da yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun ortamlarda okullarımızda sunulmaya başlanmıştır. Okullarımızın hijyen noktasında güvenilirliğini sağlamak için tüm okullarımız TSE ile Bakanlığımız işbirliği içinde geliştirilen 'Okulum Temiz' Belgesini almak için gerekli altyapı ve hazırlıklarını bitirmişlerdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir' sözündeki engin mana bugün 'Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye' hedefi ile 2023 Eğitim Vizyonu ile hayat bulmakta ve ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin ali hedeflerine emin adımlarla koşmaktadır. Aslolan insan yetiştirmektir. Aklıselim, kalbiselim, zevkiselim insan. Dört başı mamur insan. Yaşadığı dünyayı okuyabilen, yorumlayabilen, geleceğe dair planları olan, kapasitesinin farkında, milletimizin beklentilerinin farkında olan ve bu uğurda derdi olan insan" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA