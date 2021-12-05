Karabük'te iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mahmut K. (39) idaresindeki 78 SC 341 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımında, Nuri A. (61) yönetimindeki 78 BV 538 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 78 BV 538 plakalı otomobil devrildi. Yaralanan sürücüler ile bir araçtaki Tuncay G. (43), ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

O.Y.T'nin kullandığı 78 BH 788 plakalı otomobil ise Safranbolu Emek Kavşağı'nda E.Y. yönetimindeki 34 EKC 902 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.