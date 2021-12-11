İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eflani ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Akören köyü Numanoğlu Mahallesi yakınlarında Mehmet K. (51) idaresindeki 78 T 7503 plakalı taksi, Suat K. yönetimindeki 34 PRA 48 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile iki kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Florya'da ağaca çarpan taksinin şoförü öldü

Florya'da ağaca çarpan taksinin şoförü öldü

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title