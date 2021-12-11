İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'ün Eflani ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Akören köyü Numanoğlu Mahallesi yakınlarında Mehmet K. (51) idaresindeki 78 T 7503 plakalı taksi, Suat K. yönetimindeki 34 PRA 48 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile iki kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.