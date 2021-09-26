Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.P. (28) yönetimindeki 78 BF 099 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de M.İ. (48) idaresindeki 78 AAV 253 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 78 AAV 253 plakalı otomobilde bulunan G.İ. (41) ve S.İ. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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