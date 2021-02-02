Karabük'te iki otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan kamyonetin sürücüsü kaçtı
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Karabük'te iki otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan kamyonetin sürücüsü kaçtı

02.02.2021 00:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:36
Karabük'te iki otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan kamyonetin sürücüsü kaçtı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan kamyonetin sürücüsü kaçtı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan kamyonetin sürücüsü kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 67 NN 076 plakalı kamyonet, PTT Sokak'ta Nihal Güngör'ün (23) kullandığı 78 AAH 776 plakalı otomobile çarptıktan sonra park halindeki 34 CSG 445 plakalı otomobile de çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Kazada, kamyonetin çarptığı ilk otomobilin sürücüsü Güngör ve yanındaki Teoman Gündüz (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaza yapan kamyoneti olay yeri yakınında kaldırıma çıkarak bir bahçe duvarına çarpmış halde buldu.

Kaçan kamyonetin sürücü aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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