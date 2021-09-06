İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Karabük'ten Ankara yönüne giden Ayhan Demirdaş (48) yönetimindeki 78 SS 222 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Yasin Türkan (26) yönetimindeki 38 NR 187 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 78 SS 222 plakalı otomobildeki Nazmiye Demirdaş (45), Fatma Bursal (71), Reşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü sağlandığı Karabük-Ankara kara yolundaki trafik akışı, kaza yapan otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu