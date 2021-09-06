İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara yönüne giden Ayhan Demirdaş (48) yönetimindeki 78 SS 222 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Yasin Türkan (26) yönetimindeki 38 NR 187 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 78 SS 222 plakalı otomobildeki Nazmiye Demirdaş (45), Fatma Bursal (71), Reşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü sağlandığı Karabük-Ankara kara yolundaki trafik akışı, kaza yapan otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
DAMAT, HURDA ARACIN ÖN TARAFINDAN GELİN MASASI YAPTI
DAMAT, HURDA ARACIN ÖN TARAFINDAN GELİN MASASI YAPTI
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Balotelli Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 20:00:46. #1.15#

title