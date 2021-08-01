Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü Y.A. (16) idaresindeki 78 AAV 921 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında Osman Ünsal (74) yönetimindeki 06 RSD 73 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Fatma Hayrunisa (61), Emirhan (9) ve Batuhan Hacıalioğlu (5) ile Gülizar Türe (58) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Osman Ünsal ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük-Kastamonu kara yolunda kaza nedeniyle aksayan trafik otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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